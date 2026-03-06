Capcom перенесла дату выхода Pragmata - релиз состоится раньше

Компания Capcom объявила новую дату выхода научно-фантастического экшена Pragmata. Релиз игры был перенесён на более ранний срок — теперь проект выйдет 17 апреля, на неделю раньше первоначально запланированной даты.

Новый трейлер показали во время презентации Capcom Spotlight. В ролике разработчики подробнее рассказали о сюжете и взаимоотношениях главных героев — астронавта Хью и андроида Дианы. Именно их союз станет ключом к выживанию на разрушенной лунной базе.

По сюжету катастрофа на станции произошла после того, как управляющий искусственный интеллект IDUS был повреждён во время мощного землетрясения. После сбоя система вышла из-под контроля, а главная задача героев — остановить обезумевший ИИ и найти способ вернуться на Землю.

В трейлере также показали новых противников. Среди них — робот, напоминающий гигантского скорпиона, а также быстрые механические дроны с вращающимися лезвиями, которые способны внезапно атаковать игрока.

Разработчики напомнили, что у игры уже есть бесплатная демоверсия, доступная отдельно от основной кампании. Она знакомит игроков с ключевыми механиками: стрельбой из различного оружия Хью, взломом систем при помощи Дианы и комбинированием этих действий прямо во время боя. Демка также демонстрирует исследование уровней и завершается битвой с боссом.

При этом авторы намекают, что история скрывает ещё немало тайн — например, прошлое Хью, который вырос в приюте.

Релиз Pragmata состоится 17 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.