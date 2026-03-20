Capcom представила 90-секундный обзорный трейлер Pragmata

Компания Capcom выпустила 90-секундный обзорный трейлер Pragmata, раскрывающий ключевые подробности сюжета, персонажей и игрового процесса перед скорым релизом.

Ближайшее будущее. На лунном исследовательском комплексе Cradle, где изучали революционный материал Lunafilament, происходит мощный сейсмический толчок. Управляющий ИИ станции — IDUS — выходит из-под контроля и ликвидирует персонал, посчитав людей угрозой. Потерпевший крушение астронавт Хью и девочка-андроид Диана пытаются выяснить причины системного безумия и выжить.

Pragmata — это приключенческий экшен в духе «старой школы» Capcom, построенный на взаимодействии Хью и Дианы. В рамках боевой системы герои используют совместные навыки и QTE-сцены для взлома защиты роботов, а способности Дианы позволяют активировать механизмы и открывать доступ к заблокированным отсекам. В игре появится база-убежище (Shelter), которую можно развивать и обустраивать. Помогать в этом будет новый бот-ассистент по имени Cabin.

Релиз игры состоится 17 апреля 2026 года на PS5, Xbox Series, PC (Steam) и Switch 2.