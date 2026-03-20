Capcom представила 90-секундный обзорный трейлер Pragmata

Компания Capcom выпустила 90-секундный обзорный трейлер Pragmata, раскрывающий ключевые подробности сюжета, персонажей и игрового процесса перед скорым релизом.
Ближайшее будущее. На лунном исследовательском комплексе Cradle, где изучали революционный материал Lunafilament, происходит мощный сейсмический толчок. Управляющий ИИ станции — IDUS — выходит из-под контроля и ликвидирует персонал, посчитав людей угрозой. Потерпевший крушение астронавт Хью и девочка-андроид Диана пытаются выяснить причины системного безумия и выжить.
Pragmata — это приключенческий экшен в духе «старой школы» Capcom, построенный на взаимодействии Хью и Дианы. В рамках боевой системы герои используют совместные навыки и QTE-сцены для взлома защиты роботов, а способности Дианы позволяют активировать механизмы и открывать доступ к заблокированным отсекам. В игре появится база-убежище (Shelter), которую можно развивать и обустраивать. Помогать в этом будет новый бот-ассистент по имени Cabin.
Релиз игры состоится 17 апреля 2026 года на PS5, Xbox Series, PC (Steam) и Switch 2.
Жду с нетерпением.
Долгострой жесть конечно, больше 6 лет делали проект. Странно, какие могли возникнуть трудности, если они под крылом Capcom, с бесконечным ресурсами. Если только из проекта не выдергивали людей на поддержку других своих проектов? Я долгое время был уверен что проект заморожен, и Capcom сосредоточилась на доения своих известных серий, и полностью отказалась от создания новых IP, но с горем по полам добила его.