Capcom проведет стрим по Pragmata в честь Дня отца в Японии

Capcom анонсировала специальную трансляцию по своему новому научно-фантастическому приключенческому экшену Pragmata, приуроченную к японскому Дню отца. Стрим пройдет на официальном японском YouTube-канале компании в четверг, 18 июня, в 19:00 (хотя сам праздник отмечают 21 июня).

Тематика отцовства выбрана не случайно — она напрямую связана с сюжетом этого космического приключения. Кроме того, трансляция призвана закрепить коммерческий триумф свежего научно-фантастического экшена: после мирового релиза 17 апреля игра разошлась тиражом свыше 2 миллионов копий всего за 16 дней.

На эфир заглянут ключевые лица проекта. Среди гостей — актеры Миу Танака и Нао Тояма, подарившие свои голоса главным героям Хью Уильямсу и Диане, а также руководители разработки — режиссер Ён Хи Чо и продюсер Наото Ояма.

Вдобавок с 15 по 21 июня в Японии запустили офлайн-акцию «Спасибо от Дианы». Покупатели, потратившие от 2 000 иен (около 12 евро) в магазинах Capcom Store или купившие любой товар в игровых отделах крупных сетей электроники, получат памятную открытку в стилистике Pragmata.

Pragmata доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.