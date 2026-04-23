Capcom рассказала, как движок RE Engine изменил геймплей Pragmata

В новом интервью компания Capcom раскрыла подробности разработки научно-фантастической приключенческой игры Pragmata, объяснив, как их внутренний движок RE Engine помог создать необычный опыт, сочетающий в себе экшен и головоломки. Команда подчеркнула, что этот проект является одним из самых экспериментальных для компании, где основной упор сделан на слияние традиционной стрельбы со стратегическими элементами взлома через персонажа Диану.

Режиссер Pragmata пояснил, что творческое видение оставалось неизменным с начала разработки, однако техническая сторона со временем претерпела значительную эволюцию, особенно в части улучшения освещения и продвинутых графических технологий. Он отметил, что команда стремилась представить футуристический мир, близкий к реальности, сочетающий в себе ощущение привычного и дух научной фантастики с целью создания уникального игрового опыта.

Игра опирается на двойную систему геймплея, объединяющую прямой бой и взлом: Диана играет важную роль во время сражений, замедляя врагов или отключая их системы, что добавляет четкое тактическое измерение. Такой дизайн был задуман, чтобы предложить игрокам стиль игры, основанный на быстром мышлении, а не только на стрельбе.

С технической стороны движок RE Engine был специально модифицирован под требования проекта, включая улучшение детализации персонажей и окружения, а также внедрение продвинутых технологий рендеринга волос и освещения. Одной из самых больших трудностей было достижение баланса между качеством графики и производительностью, особенно учитывая высокую плотность деталей, которой требует футуристический мир игры.

В завершение разработчики из Capcom подчеркнули, что работа над совершенно новым IP потребовала множества экспериментов и корректировок. Они отметили, что гибкость внутренней разработки движка помогла команде внедрять инновации и создавать амбициозный, ни на что не похожий научно-фантастический проект.

Научно-фантастический экшен Pragmata покорил аудиторию на PC и консолях. С рейтингом 88 на Metacritic и «крайне положительными» отзывами в Steam, игра заслужила признание за свою атмосферность и глубокую связь между главными героями.