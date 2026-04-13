Capcom рискнула и не прогадала: первые оценки Pragmata очень положительные

За четыре дня до мирового релиза Capcom наконец-то сняла эмбарго на публикацию рецензий на долгожданный научно-фантастический экшен Pragmata. Шестилетняя разработка, сопровождавшаяся двумя серьезными переносами, наконец-то предстала перед критиками. Судя по первым оценкам, игра действительно стала одним из самых горячих релизов апреля 2026 года и в целом оправдала ожидания. На момент написания новости средний балл Pragmata составляет 88 из 100 на агрегаторе Opencritic и 86 на Metacritic.

Западные издания встретили проект преимущественно восторженными отзывами, особо выделяя рискованную механику "взлома в реальном времени" и химию между главными героями.

Hey Poor Player (100/100): Capcom сделала самую смелую ставку на новую IP за годы, и ожидание того стоило. Надеюсь, они выпустят сиквел - я еще не готов попрощаться с Дианой.

GameSpew (100/100): В основе лежит перестрелка с элементами взлома, которая не надоедает до самого финала. В паре с душещипательной историей результат становится особенным. Это не только материал для игры года, но и один из самых ярких новичков последних лет.

COGconnected (90/100): Освежающее, уверенное в себе приключение, которое балансирует между золотым веком шутеров и чем-то совершенно новым.

TheGamer (90/100): У игры большие амбиции, большое сердце и два прекрасных персонажа. Редкий триумф.

Noisy Pixel (85/100): Убедительная новая IP, которая великолепна в геймплее, но спотыкается о нарратив. Механика спасает то, чего не дотягивает сюжет.

GamesRadar+ (80/100): Ностальгия в блестящем скафандре с кучей трюков в рукаве. Местами слишком тяжеловесно в темах, но под титаном скрывается глубокая человеческая история.

IGN France (70/100): Оригинальный геймплей на паре персонажей быстро спотыкается о повторения, отсутствие вызова и слабое повествование. Взлететь по-настоящему не дает тяжелый груз рутины.

На данный момент Pragmata можно назвать хитом для фанатов необычных боевых систем, однако оценки указывают на то, что сценарий получился неровным - кому-то он рвет душу, а кому-то кажется вторичным. Релиз игры состоится через четыре дня.