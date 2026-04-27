Capcom устроила необычную коллаборацию: Диана из Pragmata стала Витубером и встретилась с Усадой Пекорой

Capcom известна своими неожиданными коллаборациями, и то, что произошло 24 апреля 2026 года, многие назвали по-настоящему трогательным. В новом видео на YouTube-канале популярного витубера Усады Пекоры (Hololive) дебютировала героиня Pragmata - андроид Диана.

Ролик, действие которого происходит на лунной базе, начался с того, что Пекора, давно играющая в Pragmata", наконец встретилась с ней лично. Диана появилась в образе полноценной витуберши с фирменной синей курткой и длинными светлыми волосами. Две героини обменялись комплиментами, обсудили хакерские навыки Дианы (она продемонстрировала их на самой Пекоре, "взломав" крольчиху и вызвав забавный разряд электричества), а также поговорили о луне и таинственных "лунафиламентах".

Кульминацией стал разговор о Земле. Диана призналась, что очень хочет увидеть настоящий мир вместе с Пекорой, но пока не может этого сделать: в отличие от ее напарника Хью, добраться с Луны на Землю у нее не получается. Видео завершилось комичной сценой: появившийся на заднем плане Хью начал искать Диану, и той пришлось поспешно попрощаться с напутствиями Пекоры.

Пока неясно, получит ли эта коллаборация продолжение или останется разовым событием. Однако очевидно, что для Capcom это не просто реклама Pragmata, а душевный эксперимент на стыке игр и витубер-культуры. Тем более, что для Пекоры это уже второй громкий игровой кроссовер - ранее она появилась в Death Stranding 2.