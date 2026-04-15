Capcom уточнила время релиза Pragmata для консолей и ПК

Получив восторженные отзывы от игровой прессы, Pragmata готовится к выходу на PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК уже 17 апреля. Компания Capcom только что опубликовала подробности о точном времени запуска проекта для разных платформ.

Для владельцев консолей доступ откроется в полночь по местному времени каждого региона. Это означает, что в России поиграть на PlayStation, Xbox и Switch 2 можно будет уже в 00:00 по московскому времени в ночь с четверга на пятницу.

Ситуация на ПК в сервисе Steam будет отличаться от консольного релиза: игрокам придется набраться терпения и подождать до вечера 17 апреля. Согласно официальному графику, запуск запланирован на 19:00 по московскому времени (17:00 BST), так что пользователи компьютеров смогут приступить к игре чуть позже владельцев консолей.