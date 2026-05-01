Capcom видит потенциал Pragmata в превращении в франшизу

Pragmata вышла на рынок, неся на себе груз более шести лет разработки и неоднократных задержек, но результат, похоже, стоил ожидания. Продав 1 миллион копий всего за два дня, эта новая интеллектуальная собственность Capcom не только зарекомендовала себя как значимый релиз, но и теперь сам издатель начинает рассматривать игру как отправную точку для франшизы.

Это заявление сделал Роб Дайер, главный операционный директор Capcom USA, во время своего участия в конференции iicon, которая проходила в Лас-Вегасе на этой неделе. Согласно сайту Game File, Дайер прямо прокомментировал результаты продаж игры:

Мы достигли точки, когда у нас появилась ещё одна интеллектуальная собственность, которую Capcom — и слава богу, у неё их целый арсенал — может продолжать развивать.

Заявление Дайера не является подтверждением того, что сиквел находится в разработке. Но оно ясно даёт понять, что Pragmata не следует рассматривать как изолированный проект в портфеле Capcom. Для новой интеллектуальной собственности, не обладающей такой же узнаваемостью бренда, как Resident Evil или Monster Hunter, достижение 1 миллиона продаж за два дня — это результат, который оправдывает создание сиквела.

Руководитель также воспользовался возможностью похвалить японскую команду разработчиков игры, подчеркнув их готовность учитывать отзывы американского подразделения Capcom. По словам Дайера, студия оказалась открытой для корректировок, внесённых на основе тестов, исследований и демоверсий, направленных на калибровку глобальной привлекательности игры. Он считал, что весь путь к запуску проекта «стоил затраченных усилий».