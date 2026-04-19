Capcom выпустила 6 игр подряд с рейтингом выше 80 на Metacritic

Capcom переживает настоящий период расцвета: за последние три года компания выпустила ряд хитов и получила отличные отзывы критиков. Релиз Pragmata стал венцом стратегии и производственного цикла издателя. Вот основные показатели:
- Март 2024 — Dragon's Dogma 2 — 86 баллов на Metacritic
- Июль 2024 — Kunitsu-Gami: Path of The Goddess — 80 баллов на Metacritic
- Февраль 2025 — Monster Hunter Wilds — 88 баллов на Metacritic
- Февраль 2026 — Resident Evil Requiem — 89 баллов на Metacritic
- Март 2026 — Monster Hunter Stories 3 — 86 баллов на Metacritic
- Апрель 2026 — Pragmata — 86 баллов на Metacritic
Хотя не все проекты стали хитами продаж, все они были тепло встречены аудиторией. Это доказывает, что компания создает интересные игры и прислушивается к отзывам игроков.
Наибольшее любопытство вызывает стратегия 2026 года: три месяца подряд Capcom выпускает проекты, имеющие огромный успех как у критиков, так и в плане продаж.
эта девочка как то не естественно выглядит если честно как будто кукла
Ну хз, я б не стала играть в такое, меня эта девочка пугает. Начнем с того, что она жесть как похожа на куклу м3ган, да и вообще, этот жуткий жилет, и общий вайб как у маньячки. Фильм Юленька сразу вспоминается.
Это оценки критиков. Тут оценки критиканов пытаются выдать за реакцию игроков на игры и подогнать под громкое заявление "Capcom прислушивается к отзывам игроков". А по факту не к отзывам игроков, а к отзывам критиков.
а где Dead Rising Deluxe Remaster?