Capcom выпустила новый трейлер Pragmata, посвященный Диане

В преддверии релиза разработчики Pragmata представили в социальной сети X новый 50-секундный трейлер игры. На этот раз фокус ролика полностью сосредоточился на юной героине по имени Диана. В полуминутном ролике Диана показана как смелая, независимая девочка в синей куртке, которая путешествует по лунной базе вместе со своим компаньоном по имени Хью. Трейлер подчеркивает ее характер: в простые моменты она ведет себя ребенок, удивляясь и радуясь самым разным вещам, а в другие показывает себя как настоящий хакер и боец.

Зрителям демонстрируют, как Диана ловко обходит файрволы, берет под контроль системы, участвует в динамичных перестрелках с сияющими энергетическими эффектами и даже учится "давать пять" по-земному. Трейлер идеально передает атмосферу игры - смесь sci-fi-экшена, хакерских механик и теплых, почти семейных отношений между персонажами. Игра выйдет уже через 10 дней - 17 апреля 2026 года