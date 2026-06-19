Capcom выпустила патч для Pragmata с новым обликом Scribble Suit и клипом "Memories Are You"

Компания Capcom официально представила свежее контентное обновление для научно-фантастического экшена Pragmata на всех целевых платформах. Основным нововведением стал долгожданный альтернативный облик Scribble Suit для главного героя Хью Уильямса, который ранее был доступен исключительно в демонстрационной версии Sketchbook. Добавленный костюм Scribble Suit представляет собой базовый скафандр Хью, который Диана вручную украсила забавными детскими рисунками

Помимо косметических изменений, разработчики скорректировали внутриигровой баланс, значительно снизив уровень сложности одной из самых хардкорных миссий в Убежище — тренировочной симуляции №30 под названием «Stand or Die».

Выпуск патча привязали к празднованию Дня отца, подкрепив событие премьерой официального музыкального клипа «Memories Are You». Сам апдейт уже доступен для установки на всех целевых устройствах: ПК (Steam), PS5, Xbox Series и Switch 2.