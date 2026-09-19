Capcom выпустит 240-страничный артбук по научно-фантастическому экшену Pragmata

Издательство Capcom официально анонсировало книгу The Art of PRAGMATA: PRAGMATA Official Art Book -Lunar Echoes- — масштабное печатное издание, целиком посвященное визуальному стилю и процессу создания своего недавнего научно-фантастического хита. На территории Японии официальный артбук поступит в продажу 2 декабря 2026 года по цене 5 500 иен (около $35).

Издание объемом 240 страниц предложит фанатам глубокое погружение в историю создания проекта. В нее войдут ранние концепт-дизайны, архивные материалы разработки, эксклюзивные иллюстрации и подробные энциклопедические данные о лоре и устройстве лунной базы.

Сюжет Pragmata рассказывает о специалисте Хью Уильямсе и спасшем его девочке-андроиде Диане, которые пытаются эвакуироваться с изолированной лунной станции после глобального отключения энергии. Игровой процесс проекта завязан на синергии героев: в бою Хью использует тяжелое огнестрельное оружие, пока игроки через специальную панель взламывают щиты врагов силами Дианы. При исследовании локаций андроид помогает обходить системы безопасности, а Хью задействует ракетные ускорители для преодоления препятствий.

Экшен Pragmata доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (Steam).