Демо Pragmata преодолело 1 миллион загрузок на всех платформах

Долгожданный проект Capcom Pragmata внезапно стал одним из самых обсуждаемых релизов начала 2026 года. Бесплатная демо-версия под названием Pragmata Sketchbook преодолела отметку в 1 миллион загрузок на всех платформах.

Изначально демо вышло эксклюзивно на ПК в декабре 2025 года, но с 5 февраля 2026-го Sketchbook стала доступна на PlayStation 5 (включая поддержку Pro), Xbox Series X|S и даже на Nintendo Switch 2, что стало неожиданностью для фанатов.

Такой успех демонстрационной версии подогрел интерес к полной игре, которая продолжает оставаться одной из самых ожидаемых премьер Capcom.