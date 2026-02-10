Демо Pragmata преодолело 1 миллион загрузок на всех платформах

Долгожданный проект Capcom Pragmata внезапно стал одним из самых обсуждаемых релизов начала 2026 года. Бесплатная демо-версия под названием Pragmata Sketchbook преодолела отметку в 1 миллион загрузок на всех платформах.
Изначально демо вышло эксклюзивно на ПК в декабре 2025 года, но с 5 февраля 2026-го Sketchbook стала доступна на PlayStation 5 (включая поддержку Pro), Xbox Series X|S и даже на Nintendo Switch 2, что стало неожиданностью для фанатов.
Такой успех демонстрационной версии подогрел интерес к полной игре, которая продолжает оставаться одной из самых ожидаемых премьер Capcom.
Только вот сомнительна она, по демо какая-то прям стерильность, всё не естественно вылезаною. Сомнительно, на для плюса пойдёт)
А это всего лишь демка, думаю продажи у игры будут отличными
Угу, лоль же любят. Синий архив тому пример
Демка не для РФ
Ну и ладненько... Резиденты - это конечно здорово,но и про обещания с 2020 года забывать не стоит!😁
В чём смысл? Вместо стандартной пиф-паф, стой как е**** и взламывай каждого робота! Прям такой закос на пошаговость(