Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 274 оценки

Демо Pragmata преодолело 1 миллион загрузок на всех платформах

butcher69 butcher69

Долгожданный проект Capcom Pragmata внезапно стал одним из самых обсуждаемых релизов начала 2026 года. Бесплатная демо-версия под названием Pragmata Sketchbook преодолела отметку в 1 миллион загрузок на всех платформах.

Изначально демо вышло эксклюзивно на ПК в декабре 2025 года, но с 5 февраля 2026-го Sketchbook стала доступна на PlayStation 5 (включая поддержку Pro), Xbox Series X|S и даже на Nintendo Switch 2, что стало неожиданностью для фанатов.

Такой успех демонстрационной версии подогрел интерес к полной игре, которая продолжает оставаться одной из самых ожидаемых премьер Capcom.

Комментарии:  7
Пользователь ВКонтакте

Ловля на лолю // Александр Королёв

Es_x

Только вот сомнительна она, по демо какая-то прям стерильность, всё не естественно вылезаною. Сомнительно, на для плюса пойдёт)

Константин335

А это всего лишь демка, думаю продажи у игры будут отличными

Neko-Aheron

Угу, лоль же любят. Синий архив тому пример

KookyPentheus

Демка не для РФ

FumblingLysanias

Ну и ладненько... Резиденты - это конечно здорово,но и про обещания с 2020 года забывать не стоит!😁

bohdan2015

В чём смысл? Вместо стандартной пиф-паф, стой как е**** и взламывай каждого робота! Прям такой закос на пошаговость(

