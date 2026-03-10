Демоверсия Pragmata набирает популярность: более двух миллионов скачиваний

Компания Capcom сообщила о новом достижении научно-фантастического экшена Pragmata. Демоверсию игры скачали более двух миллионов раз, а сам проект достиг такой же отметки по количеству добавлений в списки желаемого.

В соцсетях разработчики отметили этот результат специальным изображением с главными героями — космонавтом Хью и андроидом Дианой, которые сопровождают игрока на протяжении истории.

Интерес к игре продолжает быстро расти. Ещё в декабре 2025 года Pragmata преодолела отметку в миллион добавлений в списки желаемого. В феврале количество скачиваний демоверсии также достигло миллиона, а уже спустя месяц показатель удвоился.

Ранее разработчики немного скорректировали дату релиза. Теперь Pragmata выйдет 17 апреля. Игра станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, ПК, а также на новой консоли Nintendo Switch 2.