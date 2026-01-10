Демоверсия Pragmata скоро станет доступна на PS5

Capcom официально сообщила, что ближайшее время на PlayStation 5 станет доступна демо-версия Pragmata. Разработчик не уточнил точную дату, ограничившись заявлением о скором выпуске демо-версии, но подтвердил, что консольные игроки смогут ознакомиться с игрой до ее официального релиза.
Pragmata — одна из самых загадочных игр Capcom, действие которой разворачивается в ближайшем будущем вокруг странного вещества, известного как Lunum Ore, обладающего способностью воссоздавать любые объекты на основе данных. Сюжет начинается с отправки команды в исследовательский центр на Луне, но вдруг связь с ними обрывается и дальше события разворачиваются в атмосфере научной фантастики, наполненной тайнами.
Игрок управляет персонажем Хью Уильямсом, астронавтом, получившим серьезную травму, прежде чем его спасла таинственная девочка-робот по имени Диана, что создает между ними уникальную связь, зависящую от сотрудничества двух персонажей в бою и решении головоломок.
Релиз Pragmata запланирован на 24 апреля 2026 года на ПК и консолях
Честно, и за бесплатно не нужна эта поделка
взломать стрельнуть чето так себе... скучно
Не то чтобы скучно, а, скорее утомительно.
Бумеркам не нравится не однокнопочный геймплей или они не могут настроить так, чтобы им было удобно? Думаю эта игра будет в разы интереснее всратой Stellar Blade, даже подумываю о предзаказе
🔥👍 // Евгений Солодов