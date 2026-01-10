Демоверсия Pragmata скоро станет доступна на PS5

Capcom официально сообщила, что ближайшее время на PlayStation 5 станет доступна демо-версия Pragmata. Разработчик не уточнил точную дату, ограничившись заявлением о скором выпуске демо-версии, но подтвердил, что консольные игроки смогут ознакомиться с игрой до ее официального релиза.

Pragmata — одна из самых загадочных игр Capcom, действие которой разворачивается в ближайшем будущем вокруг странного вещества, известного как Lunum Ore, обладающего способностью воссоздавать любые объекты на основе данных. Сюжет начинается с отправки команды в исследовательский центр на Луне, но вдруг связь с ними обрывается и дальше события разворачиваются в атмосфере научной фантастики, наполненной тайнами.

Игрок управляет персонажем Хью Уильямсом, астронавтом, получившим серьезную травму, прежде чем его спасла таинственная девочка-робот по имени Диана, что создает между ними уникальную связь, зависящую от сотрудничества двух персонажей в бою и решении головоломок.

Релиз Pragmata запланирован на 24 апреля 2026 года на ПК и консолях