DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Pragmata - за два дня до релиза игры

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома для Pragmata - за два дня до релиза игры.
Это произошло благодаря тому, что незашифрованные файлы игры угодили в руки взломщиков, а так же им удалось получить рабочий токен для игры от серверов самой Denuvo, что и сделало возможным выпуск раннего гипервизор-взлома. Это первый случай в истории, когда Denuvo была взломана ещё до релиза игры, что однозначно ударит по репутации защиты в глазах издателей.
Взлом доступен для скачивания с нашего сайта:
подожду нормального взлома а не этот обход руинящий всю защиту компа, а не выйдет так и пофиг игр еще полно не пройдено
мда, вот Capcom облажались...
Если файлы не были зашифрованы, то где обычный взлом? Или я что-то не так понял?
В любом случае, гипервизор - хрень, которая в любой момент может обрушить защиту компа, так что использовать её может разве что совсем отчаявшийся человек.
Разъе*ано.
во дают