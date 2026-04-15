Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 339 оценок

DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Pragmata - за два дня до релиза игры

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома для Pragmata - за два дня до релиза игры.

Это произошло благодаря тому, что незашифрованные файлы игры угодили в руки взломщиков, а так же им удалось получить рабочий токен для игры от серверов самой Denuvo, что и сделало возможным выпуск раннего гипервизор-взлома. Это первый случай в истории, когда Denuvo была взломана ещё до релиза игры, что однозначно ударит по репутации защиты в глазах издателей.

Взлом доступен для скачивания с нашего сайта:

Pragmata "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
57
73
Комментарии:  73
Destroited

подожду нормального взлома а не этот обход руинящий всю защиту компа, а не выйдет так и пофиг игр еще полно не пройдено

36
RESlDENT

мда, вот Capcom облажались...

29
Etteri

Если файлы не были зашифрованы, то где обычный взлом? Или я что-то не так понял?

В любом случае, гипервизор - хрень, которая в любой момент может обрушить защиту компа, так что использовать её может разве что совсем отчаявшийся человек.

26
F0XDIE

Разъе*ано.

24
jax baron

во дают

15
