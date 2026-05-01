"Диана была среди нас...": фанаты Pragmata растроганы историей отца, который потерял свою дочь

Пока в социальных сетях придумывают безумные теории вокруг Pragmata и создают токсичное восприятие от новинки, геймеры показали реальное восприятие от игры. Сообщество экшена Pragmata на Reddit тронула невероятно искренняя история 55-летнего геймера под ником TheRealDuke. Новая игра от Capcom стала для его семьи настоящей психологической терапией и позволила пережить горечь старой утраты.

В своем посте автор рассказал, что еще в 2009 году трагически потерял восьмилетнюю дочь Маккензи Эрин из-за тяжелой болезни сердца. Вернуться к видеоиграм спустя 30 лет перерыва мужчине помогла его младшая девятилетняя дочь Элла. Вместе они проходили популярные релизы, чтобы отвлечься от забот, пока не наткнулись на недавно вышедшую Pragmata.

Во время игры Элла первой заметила поразительное сходство главной героини — андроида Дианы — со старыми фотографиями Маккензи. Отец был поражен, насколько черты лица и поведение виртуальной девочки оказались похожими на обеих его дочерей. Для наглядности мужчина опубликовал фотоколлаж, подтверждающий поразительное внешнее совпадение девочки и 3D-модели персонажа.

Может, я немного прослезился во время игры. Может быть... Я искренне люблю эту игру и время, которое Элла проводит со мной. PRAGMATA — это настоящая терапия для моей души.

— поделился чувствами мужчина. Он добавил, что хоть прохождение и дается ему эмоционально тяжело, оно помогает смириться с утратой.

showskiii: Я сам геймер и отец двух маленьких дочерей, так что ваша история задела меня за живое. Мне так жаль, что вы потеряли своего милого ангела, но я также невероятно счастлив, что эта игра принесла вам радость и подарила такие прекрасные воспоминания для Эллы, которая теперь может яснее представить свою старшую сестру.

Dapper-Print9016 (процитировал фразу-мем из аниме «Стальной алхимик»): «Ужасный день для дождя... «Но, сэр, дождя ведь нет...» — «Нет. Он идёт».

FootAccomplished435: Да кто опять режет лук в этой комнате?

AceSkyFighter: Я безмерно рад, что эта игра смогла подарить вам заслуженный душевный покой и утешение. Она выглядит просто очаровательно. Берегите себя и обязательно продолжайте играть! 🙏

n074r0b07: Это так прекрасно. Примите мои соболезнования о вашей утрате, но просто помните, что вы отлично справляетесь со своей задачей [как отец], играя со своей младшей девочкой. Так держать!

MrYellowbelly: Я очень рад читать о том, что вы находите утешение через эту видеоигру. Это чудесно. Я искренне надеюсь, что она продолжит вызывать улыбку на вашем лице.

Пост с этим рассказом моментально стал вирусным и собрал около 10 тысяч положительных реакций за несколько дней. Геймеры заполнили секцию комментариев трогательными цитатами из поп-культуры и словами поддержки, отмечая, что этот удивительный случай — прекрасное доказательство того, как видеоигры могут помогать людям лечить самые глубокие душевные раны.