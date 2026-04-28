Диана из Pragmata взламывает соцсети: девочка уже захватила аккаунт Resident Evil

Capcom нашла крайне креативный и милый способ взаимодействия с игроками. Героиня свежего научно-фантастического экшена Pragmata, девочка-андроид по имени Диана, решила применить свои внутриигровые хакерские таланты в реальной жизни и начала масштабный захват официальных страниц издателя в социальных сетях.

Первые признаки «цифрового переворота» появились еще пару дней назад, когда официальный аккаунт Pragmata был взломан. На его странице был опубликован двоичный код из нулей и единиц, который при расшифровке гласил: «Начинаю взлом официального X-аккаунта PRAGMATA!». Вскоре девочка полностью взяла страницу под свой контроль: начала выкладывать результаты собственного творчества, рассказывать истории о своем напарнике Хью и параллельно продвигать саундтрек игры. Судя по всему, права администратора у малышки отбирать никто не собирается, поэтому она решила не останавливаться на достигнутом.

Новой "жертвой" Дианы стал главный западный аккаунт культовой хоррор-серии Resident Evil. Сначала там появился пост с тревожным сообщением, а затем профиль претерпел полный редизайн: андроид сменила аватарку, «шапку» профиля и биографию. Она объяснила свой визит тем, что «просто пыталась взломать рекламный щит Раккун-Сити, но в итоге попала сюда». Попутно девочка оценила лор нового для себя мира: наткнувшись на упоминание главной злодейской корпорации, Диана искренне удивилась:

А что, существует компания под названием Umbrella [зонт]? Хью однажды уже дарил мне зонтик!

Также девочка отметила, что была бы не прочь поиграть вместе с Леоном, Эмили и другими персонажами франшизы.

Комьюнити восприняло такой кроссовер с огромным восторгом. Геймеры, которые и без того прониклись к Диане сильной отцовской симпатией во время прохождения, радуются успехам девочки на мировой арене и ее позитивному настрою.