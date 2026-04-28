Диана из Pragmata взламывает соцсети: девочка уже захватила аккаунт Resident Evil

Capcom нашла крайне креативный и милый способ взаимодействия с игроками. Героиня свежего научно-фантастического экшена Pragmata, девочка-андроид по имени Диана, решила применить свои внутриигровые хакерские таланты в реальной жизни и начала масштабный захват официальных страниц издателя в социальных сетях.
Первые признаки «цифрового переворота» появились еще пару дней назад, когда официальный аккаунт Pragmata был взломан. На его странице был опубликован двоичный код из нулей и единиц, который при расшифровке гласил: «Начинаю взлом официального X-аккаунта PRAGMATA!». Вскоре девочка полностью взяла страницу под свой контроль: начала выкладывать результаты собственного творчества, рассказывать истории о своем напарнике Хью и параллельно продвигать саундтрек игры. Судя по всему, права администратора у малышки отбирать никто не собирается, поэтому она решила не останавливаться на достигнутом.
Новой "жертвой" Дианы стал главный западный аккаунт культовой хоррор-серии Resident Evil. Сначала там появился пост с тревожным сообщением, а затем профиль претерпел полный редизайн: андроид сменила аватарку, «шапку» профиля и биографию. Она объяснила свой визит тем, что «просто пыталась взломать рекламный щит Раккун-Сити, но в итоге попала сюда». Попутно девочка оценила лор нового для себя мира: наткнувшись на упоминание главной злодейской корпорации, Диана искренне удивилась:
А что, существует компания под названием Umbrella [зонт]? Хью однажды уже дарил мне зонтик!
Также девочка отметила, что была бы не прочь поиграть вместе с Леоном, Эмили и другими персонажами франшизы.
Комьюнити восприняло такой кроссовер с огромным восторгом. Геймеры, которые и без того прониклись к Диане сильной отцовской симпатией во время прохождения, радуются успехам девочки на мировой арене и ее позитивному настрою.
Популярность завоевал абсолютно никакущий дизайн схожий с детской куклой? Надеюсь прописан персонаж в игре гораздо лучше, чем выглядит(щё не играл)
Эти педычи может там уже успокоятся? Никто им больше бабок не заплатит, сколько ни взламывай. Надо было нормального героя делать, красивую взрослую Бабу.
красиво продуманно и грамотно. вот что значит талантливые маркетологои на своих местах))
Милота.