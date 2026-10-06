Для Capcom Диану из Pragmata было создать сложнее, чем героев Resident Evil, ведь у нее не было реального прототипа

2 октября Capcom в рамках специальной конференции провела доклад "По ту сторону реализма: эволюция и создание фотореалистичных персонажей в RE ENGINE". Спикером выступил Хироюки Дзи из Capcom - человек, отвечающий за связь между творческими запросами проектов и техническими возможностями движка RE ENGINE.

Центральное место в докладе заняла Диана - главная героиня новой игры Pragmata. В отличие от Леона из Resident Evil Requiem, у которого за плечами почти 30 лет истории и устоявшийся образ, Диана создавалась с нуля. Не было ни прошлых частей, ни общего понимания того, какой должна быть героиня. Ее образ, характер и внешность пришлось выстраивать с чистого листа.

Дзи подчеркнул: главное в работе над персонажем - не технологии, а креативность. Но при создании Дианы команда столкнулась с особой трудностью. Когда делаешь "цифрового двойника" реального человека, у тебя есть образец - сам человек. Можно сравнивать результат с оригиналом и добиваться сходства. У Дианы такого образца нет. Она вымышленная, и "правильного" варианта ее внешности просто не существует.

Поскольку Леона игроки давно знают, при его создании в Requiem важно было сохранить его узнаваемость. А Диана - новый персонаж, поэтому команде нужно было придумать, как донести ее привлекательность до игрока. Для этого настраивали не только формы и текстуры, но и свет, и движение.

Самой большой проблемой стали ее волосы. Диана - блондинка с длинными волосами, да еще и в экшене. Это крайне сложное сочетание условий. Чтобы решить эту задачу, Capcom разработала новую технологию "Strand Hair", которая просчитывает каждую прядь волос отдельно, а не использует плоские текстуры, как раньше. Это дает естественное движение, мягкость и реалистичную игру света.

Работа над Дианой выявила и организационные проблемы: раньше движок делал функции, а художники их использовали, но со Strand Hair все стало настолько иначе, что при сбое нельзя было сразу понять - виноват движок или сам ассет. Тогда Capcom создала отдельную команду из художников по персонажам, технических художников и инженеров по рендерингу, а опыт специалистов из 3DCG-кино очень помог с волосами. Именно на примере Дианы отрабатывались подходы, которые потом будут использоваться для других проектов.

В будущем Capcom хочет глубже проработать движение и реакции персонажей. Для Дианы это не только внешность, но и поведение в зависимости от сюжета, чтобы игрок чувствовал: "Диана поступила бы именно так". При этом Дзи подчеркнул: нельзя увлекаться естественностью движений, иначе можно потерять отзывчивость управления. Играть должно быть приятно, а персонаж - отзываться так, как от него ждут.