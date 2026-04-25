Два часа музыки с Луны: саундтрек Pragmata из 46 треков стал доступен на цифровых сервисах

Компания Capcom сообщила о релизе официального саундтрека своего свежего экшена Pragmata, который уже доступен на стриминговых сервисах. Альбом включает 46 треков общей продолжительностью около двух часов.

Сюжет игры разворачивается вокруг Хью Уильямса — эксперта, прибывшего на Луну для выяснения причин внезапного сбоя в работе систем. Оказавшись отрезанным от своего отряда из-за подземных толчков, герой встречает Диану — продвинутого андроида, созданного по технологии «лунных нитей». Вместе им предстоит найти выход с лунной станции.

Геймплей базируется на взаимодействии напарников: в бою Хью использует огнестрельное оружие, а Диана с помощью хакинга вскрывает уязвимости врагов через специальный интерфейс. В мирные моменты Диана помогает преодолевать препятствия и взламывать замки, а Хью использует свои реактивные двигатели для перемещения по локациям.

Игра вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК (Steam), а также на Nintendo Switch 2.