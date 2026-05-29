"Это огромный комплимент": Разработчики Pragmata рады сравнению с играми эпохи PS3 и Xbox 360

С момента выхода первых превью, а затем и обзоров критиков, игровая общественность сходилась во мнении: новый экшен от Capcom Pragmata - словно привет из прошлого. Многие сравнивают игру с линейными экшенами времен PS3 и Xbox 360, особенно выделяя Vanquish от Platinum Games. Разработчики не только слышали эту обратную связь, но и воспринимают ее как лестную похвалу.

В недавнем интервью GamesRadar+ режиссер Чо Ёнхи и продюсер Наото Ояма признались, что подобные сравнения вызывают у них улыбку. По словам Чо, для команды это "огромный комплимент".

Я действительно наслаждался играми эпохи PS3 и Xbox 360, а также тем, что выходило до неею Слышать, что наша игра вызывает схожие ощущения - это честь и большая похвала. Я благодарен за такое отношение.

Продюсер Наото Ояма, в свою очередь, предположил, почему Pragmata вызывает именно такие чувства. Он связывает это с духом экспериментов, который царил в индустрии во времена консолей седьмого поколения.

Возможно, дело в том, что в эпоху PS3 и Xbox 360 множество разных издателей и разработчиков экспериментировали с новыми жанрами и создавали абсолютно новые игры. Команда Pragmata тоже вкладывает много страсти в создание чего-то нового. Возможно, люди чувствуют это, и игра напоминает им о том времени, когда многие разработчики смело брались за свежие, необычные идеи.

Такой теплый прием игры может быть косвенным признаком застоя в современной AAA-индустрии, где компании все чаще избегают рисков. Тогда как Pragmata, со своим нелинейным подходом к дизайну уровней и расстановке врагов, возвращает ощущение свободы творчества, характерное для двух десятилетий назад. И разработчики, кажется, только рады, что их игра выделяется на этом фоне.