Фанаты нашли в Pragmata необычную пасхалку, спрятанную в главном меню

В наше время игроки редко задерживаются на титульном экране, стремясь поскорее начать прохождение. Однако разработчики Pragmata подготовили приятный сюрприз для тех, кто решит никуда не спешить. Если оставить игру в режиме ожидания в главном меню, сработает любопытная «пасхалка», оживляющая статичную картинку.
Суть секрета заключается в появлении Кэбина (Cabin) — харизматичного двуногого робота с длинными манипуляторами, напоминающего мобильный телефон. Он внезапно возникает перед камерой и полностью перекрывает собой обзор, в то время как главные герои — Хью и Диана — завороженно наблюдают за его неспешным перемещением. Этот короткий эпизод добавляет игре особого шарма и подчеркивает внимание авторов к деталям окружения.
Это милое «пасхальное яйцо» лишний раз доказывает, с каким вниманием к деталям Capcom подошла к созданию своей новой франшизы. Насладиться атмосферой игры и лично увидеть этот секрет можно на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.
Что-то подобное есть в главном меню Detroit Become Human. Там вроде после прохождения сюжета андроид Хлоя в меню скажет: "теперь я свободна, можете меня отпустить?" Если ответить да, она порадуется и уйдёт, оставляя игрока с пустым экраном главного меню. Но после перезапуска будет сообщение типа вы так подружились с нашим андроидом, что мы решили прислать вам нового. После этого придет новая Хлоя, поприветствует вас и будет так же комментировать пункты меню
