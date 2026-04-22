Фанаты нашли в Pragmata необычную пасхалку, спрятанную в главном меню

В наше время игроки редко задерживаются на титульном экране, стремясь поскорее начать прохождение. Однако разработчики Pragmata подготовили приятный сюрприз для тех, кто решит никуда не спешить. Если оставить игру в режиме ожидания в главном меню, сработает любопытная «пасхалка», оживляющая статичную картинку.

Суть секрета заключается в появлении Кэбина (Cabin) — харизматичного двуногого робота с длинными манипуляторами, напоминающего мобильный телефон. Он внезапно возникает перед камерой и полностью перекрывает собой обзор, в то время как главные герои — Хью и Диана — завороженно наблюдают за его неспешным перемещением. Этот короткий эпизод добавляет игре особого шарма и подчеркивает внимание авторов к деталям окружения.

Это милое «пасхальное яйцо» лишний раз доказывает, с каким вниманием к деталям Capcom подошла к созданию своей новой франшизы. Насладиться атмосферой игры и лично увидеть этот секрет можно на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.