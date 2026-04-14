Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 выдает 38 FPS в нативном 4K в игре Pragmata

Редакция профильного портала провела тестирование грядущего научно-фантастического экшена Pragmata от издательства Capcom. Проект использует модифицированный движок RE Engine, в котором классический рендеринг полностью заменен на трассировку путей. Алгоритм предельно точно симулирует распространение света, формируя физически корректное освещение, достоверные тени и отражения на виртуальной лунной базе.

Бескомпромиссный подход к качеству картинки требует колоссальных аппаратных ресурсов. По итогам бенчмарков флагманская видеокарта GeForce RTX 5090 в связке с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D на частоте 4.7 ГГц выдает всего 38 кадров в секунду в среднем при нативном разрешении 3840x2160 пикселей на пресете Max Path Tracing. Минимальное значение опускается до 31 кадра в секунду, а потребление энергии графическим чипом превышает 600 Вт.

Для комфортного прохождения на максимальных настройках графики пользователям придется задействовать технологии масштабирования изображения. Активация DLSS 4 в режиме качества вместе с технологией генерации кадров MFG 4X позволяет поднять частоту до 239 кадров в секунду в среднем, полностью решая проблему низкой производительности в нативном режиме. Минимальный показатель при таких настройках составляет 198 кадров в секунду.