Геймдиректор Pragmata объяснил, почему для облика Дианы была выбрана именно юная девочка, а не робот

В новом интервью изданию GamesRadar геймдиректор Pragmata Чо Енхи подробно объяснил, почему главная спутница протагониста - андроид по имени Диана - выглядит как обычная юная девочка, а не как классический робот.
Мы могли бы сделать ее внешность более роботизированной, но сознательно выбрали человекоподобный дизайн, чтобы она казалась теплой и близкой игроку. Этот контраст между ее человечностью и холодным, строгим научно-фантастическим фоном усиливает эмоциональную составляющую сюжета и игрового процесса.
Чо Енхи также прокомментировал популярные фанатские теории, что Pragmata на самом деле может оказаться новой игрой во вселенной Mega Man.
Мы видели эти теории, и читать их всегда забавно! Но могу заверить: Pragmata - это полностью новая IP для Capcom. Никакого Mega Man под прикрытием.
Pragmata выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 24 апреля 2026 года.
