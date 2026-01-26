ЧАТ ИГРЫ
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 264 оценки

Геймдиректор Pragmata объяснил, почему для облика Дианы была выбрана именно юная девочка, а не робот

2BLaraSex 2BLaraSex

В новом интервью изданию GamesRadar геймдиректор Pragmata Чо Енхи подробно объяснил, почему главная спутница протагониста - андроид по имени Диана - выглядит как обычная юная девочка, а не как классический робот.

Мы могли бы сделать ее внешность более роботизированной, но сознательно выбрали человекоподобный дизайн, чтобы она казалась теплой и близкой игроку. Этот контраст между ее человечностью и холодным, строгим научно-фантастическим фоном усиливает эмоциональную составляющую сюжета и игрового процесса.

Чо Енхи также прокомментировал популярные фанатские теории, что Pragmata на самом деле может оказаться новой игрой во вселенной Mega Man.

Мы видели эти теории, и читать их всегда забавно! Но могу заверить: Pragmata - это полностью новая IP для Capcom. Никакого Mega Man под прикрытием.

Pragmata выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 24 апреля 2026 года.

15
11
Комментарии:  11
jackquicksilver

Ребята, только давайте без нюд модов на эту игру. Имейте совесть. Какие-то границы должны быть.

10
2BLaraSex

Даже голым Хью не побегать?

2
AGS37

о, а это идея

1
AT_Sagor

Лучше замена всех моделей роботов на секс-роботов. Было бы прикольно.

NarutoyZ

Знаем мы почему)

9
RaptoR BTR
3
RaptoR BTR

Эти мы с тобой в одной комнате, ты и твои больные фантазии? Ты это самое, адрес напиши свой сюда и номер телефона для связи, мы тебе копию игры привезём и подарим лично в руки, когда выйдет.

yrroodd

С каждым модом мы всё дальше от бога )

5
TERMINATOR-T800

да понятно почему....

3
Властелин Сосцов
почему для облика Дианы была выбрана именно юная девочка, а не робот

для любителей лоли

2
Babadzaki-San

Знаем мы почему).Японцы любят маленьких девочек.