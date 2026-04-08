Геймдиректор Pragmata трогательно поздравил культовую серию The Legend of Zelda с 40-летием

Легендарной The Legend of Zelda от Nintendo в этом году исполняется 40 лет, и это событие празднует вся игровая индустрия. В честь так называемой «рубиновой годовщины» издание Game Informer собирает поздравления и комментарии от разработчиков со всего мира, чтобы выяснить, как приключения Линка повлияли на геймдизайнеров. К масштабному празднованию присоединился и руководитель разработки предстоящего экшена Pragmata.

В качестве подарка геймдиректор Pragmata Ёнхи Чо подготовил небольшой, но очень милый подарок. Он нарисовал Диану — таинственную маленькую девочку и одну из главных героинь своего проекта — в знаменитом зеленом колпаке Линка. Помимо тематического арта, руководитель разработки оставил теплые слова признательности:

Поздравляю The Legend of Zelda с 40-летием! Эта серия бесчисленными способами вдохновляла множество создателей игр, и даже спустя четыре десятилетия ее колоссальное влияние продолжает жить. Как для геймеров, так и для разработчиков, эта франшиза — гарант новых открытий и свежих впечатлений, который раз за разом способен нас удивлять. С огромным нетерпением жду, что готовит нам грядущее путешествие Зельды.

Ёнхи Чо отдельно отметил, что увлекательный мир The Legend of Zelda и его механики во многом повлияли на реализацию идей разработчиков в Pragmata. Несмотря на совершенно разный сеттинг в этих играх можно будет найти схожие элементы, которые как надеются авторы понравятся игрокам.

Напомним, совсем недавно разработчики удачно и с юмором подшутили над реальной космической миссией NASA на Луну, интегрировав своих героев в фотографии космического агентства.

Несмотря на многочисленные задержки в прошлом, разработчики напоминают, что релиз Pragmata для консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S и персональных компьютеров состоится уже через неделю.