Геймеры подозревают Capcom и NVIDIA в RTX-заговоре, но реальность оказалось намного хуже

Релиз долгожданного научно-фантастического экшена Pragmata оказался весьма успешным, но не обошелся без скандалов разного рода. После совершенно абсурдных дискуссий вокруг образа Дианы, игроки стали спорить и строить теории вокруг графики. Пользователи пытаются разобраться, что лучше использовать трассировку лучшей или трассировку пути.

Геймеры обратили внимание на колоссальную разницу в качестве изображения между этими двумя режимами. Детальные тени от объектов и реалистичные отражения делают картинку с активной трассировкой пути глубокой и объемной. В ответ на это на игровых форумах и соцсетях стала крайне популярной конспирологическая теория. Пользователи уверены, что разработчики намеренно ухудшили качество классического освещения, чтобы технология Path Tracing выглядела на его фоне как революционный маст-хэв, что напрямую выгодно корпорациям таким как NVIDIA для агрессивной продажи дорогих графических ускорителей нового поколения.

На деле журналисты выяснили, что «уродливость» базовых версий преувеличена, а вот проблема неадекватной прожорливости трассировки пути — реальна. Включение Path Tracing обрушивает производительность ПК даже при использовании костылей в виде апскейлера DLSS в режиме "Баланс" и функции генерации кадров. Как подтверждают недавние тесты, новейшая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с активным PT выдает в Pragmata неиграбельные 38 FPS в нативном разрешении 4K.

Если вспомнить прошлые релизы, трассировка путей и трассировка лучей приносит больше проблем, чем условной пользы для игроков. Как показывают многочисленные комментарии геймеров на нашем сайте, большинство пользователей страдают от критически плохой производительности даже при использовании апскейлеров. Спустя столько лет громкого пиара технология RTX так и не смогла стать стабильным и доступным стандартом для индустрии — игры всё так же безбожно «тормозят» при максимальных лучах даже на бескомпромиссных флагманских видеокартах. Погоня за новой итерацией этой технологией или огромными блоками ГПУ не устранит корень проблемы в плохой оптимизации.