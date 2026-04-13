Генеральный директор Pragmata был сорежиссёром ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 4

По мере приближения к дате выхода Pragmata 17 апреля, Capcom в новом эпизоде ​​своей японской серии PLAY!PLAY!PLAY! на YouTube сообщила, что Ясухиро Анпо является генеральным директором игры. Его участие в проекте должно дать поклонникам последних игр Capcom ещё больше поводов для радости, поскольку Анпо также работал сорежиссёром над ремейками Resident Evil 2 2019 года и Resident Evil 4 2023 года.

Титры можно увидеть в видеоролике в качестве части вступительной заставки игры. В видео представлены директор Pragmata Ёнхи Чо, продюсер Наото Ояма, а также ведущая шоу Хацунэ Мацусима. Первый выпуск шоу посвящён началу игры, где Мацусима знакомится с Pragmata и ее персонажами благодаря Ояме и Чо. Второй выпуск, выход которого запланирован на конец этой недели, будет происходить «немного дальше по игре» и покажет битвы Мацусимы с некоторыми боссами Pragmata.

Что касается Анпо, он работает в Capcom с 1996 года и даже был инженером-программистом в первых двух играх Resident Evil. Впоследствии он взял на себя больше обязанностей, например, стал директором по производству Resident Evil 5 2009 года, прежде чем занять должность сорежиссёра двух ремейков. Помимо Resident Evil, Анпо также работал над другими франшизами, включая Lost Planet: Extreme Condition 2006 года и Onimusha: Warlords 2001 года.

Pragmata выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.