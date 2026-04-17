Игроки нашли способы устранить вылеты PRAGMATA на ПК

После выхода PRAGMATA на ПК многие пользователи столкнулись с серьёзными техническими проблемами. Игра может вылетать ещё до начала прохождения, а также выдавать ошибки при попытке изменить графические параметры, включая Path Tracing и функции генерации кадров.

Пока разработчики не выпустили официальный патч, в сообществе уже появились несколько временных решений, которые помогают снизить количество вылетов.

Первый способ связан с отключением разгона видеокарты. Игроки заметили, что проекты на движке RE Engine довольно чувствительны к GPU-разгону и программам вроде MSI Afterburner. В некоторых случаях именно они вызывают нестабильную работу игры. Пользователям советуют временно отключить разгон и закрыть подобные утилиты перед запуском PRAGMATA.

Второй метод предполагает ручное изменение конфигурационного файла игры. Если PRAGMATA вылетает при попытке изменить графические настройки в меню, можно открыть файл config.ini в папке установки и вручную задать нужные параметры. Это позволяет активировать функции вроде Frame Generation, Path Tracing и DLSS без использования внутриигрового интерфейса, который иногда вызывает сбой.

Перейдите в папку установки PRAGMATA. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на игру в библиотеке Steam и выберите «Управление» → «Просмотреть локальные файлы». Найдите файл config.ini и откройте его с помощью Блокнота. Найдите следующие строки и измените их значения:



FrameGeneration=On

PathTracing=On

Upscale Algorithm=DLSS Сохраните файл и перезапустите игру.

Игроки отмечают, что такие меры не являются полноценным решением проблемы, однако помогают запустить игру и избежать некоторых критических ошибок. Ожидается, что разработчики выпустят официальный патч, который должен окончательно исправить нестабильность версии для ПК.