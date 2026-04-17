Игроки нашли способы устранить вылеты PRAGMATA на ПК

После выхода PRAGMATA на ПК многие пользователи столкнулись с серьёзными техническими проблемами. Игра может вылетать ещё до начала прохождения, а также выдавать ошибки при попытке изменить графические параметры, включая Path Tracing и функции генерации кадров.
Пока разработчики не выпустили официальный патч, в сообществе уже появились несколько временных решений, которые помогают снизить количество вылетов.
Первый способ связан с отключением разгона видеокарты. Игроки заметили, что проекты на движке RE Engine довольно чувствительны к GPU-разгону и программам вроде MSI Afterburner. В некоторых случаях именно они вызывают нестабильную работу игры. Пользователям советуют временно отключить разгон и закрыть подобные утилиты перед запуском PRAGMATA.
Второй метод предполагает ручное изменение конфигурационного файла игры. Если PRAGMATA вылетает при попытке изменить графические настройки в меню, можно открыть файл config.ini в папке установки и вручную задать нужные параметры. Это позволяет активировать функции вроде Frame Generation, Path Tracing и DLSS без использования внутриигрового интерфейса, который иногда вызывает сбой.
- Перейдите в папку установки PRAGMATA. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на игру в библиотеке Steam и выберите «Управление» → «Просмотреть локальные файлы».
- Найдите файл config.ini и откройте его с помощью Блокнота.
- Найдите следующие строки и измените их значения:
FrameGeneration=On
PathTracing=On
Upscale Algorithm=DLSS
- Сохраните файл и перезапустите игру.
Игроки отмечают, что такие меры не являются полноценным решением проблемы, однако помогают запустить игру и избежать некоторых критических ошибок. Ожидается, что разработчики выпустят официальный патч, который должен окончательно исправить нестабильность версии для ПК.
ни одного вылета....ни одного ....за всю игру ...о каких вылетах идет речь???вылеты только в голове и в руках рукожопов
вылетов нету, играю через гиперпопупер
Прагматичная оптимизация со стороны разрабов. Спасибо.
5070ti в разгоне, 9800 x3d ниодного вылета, все на ультрах и всё стабильно
Может проблема в Дровах - не оптимизировали ?? У меня все ок Хотя я Через Гипервизор запускал. единственное в 4к в некоторых особо сильных битвах Подлагивает. Но это проблема из за 8 гигов. А вылетов не было - не смотря что в красной зоне настройки. Но это не значит что у других нет проблем ! Мне просто повезло видимо.
П.с Да запускаю без лучей и Генерации. Может при включении они сбоят