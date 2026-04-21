Игроки нашли в Pragmata скрытую шутку, понятную в основном японской аудитории

Пользователи, уже познакомившиеся с научно-фантастическим экшеном Pragmata, обнаружили любопытную деталь, которая может пройти мимо большинства западных игроков. Речь идет о небольшой сцене с глобусом, оказавшейся неожиданной культурной отсылкой.

В игре можно находить специальные голографические объекты под названием REM (Read Earth Memories). Эти находки позволяют героям воссоздавать различные предметы с Земли. Одним из первых таких предметов становится глобус. После его восстановления андроид Диана начинает вращать модель планеты и указывать на разные страны.

На первый взгляд этот эпизод выглядит как обычная сцена, однако японские игроки заметили сходство сцены с известным комедийным номером артиста Gorgeous. В его выступлении персонаж неожиданно достает глобус и драматично указывает на него, выкрикивая название страны — момент строится на абсурдности и неожиданности.

В Pragmata героиня не повторяет знаменитую фразу комика, но сама манера поведения — быстрое вращение глобуса и указание на конкретные точки — очень напоминает тот самый номер. Некоторые фанаты считают, что разработчики намеренно воспроизвели этот жест как скрытую шутку для японской аудитории.

Пользователи из Японии активно обсуждают находку в сети и отмечают, что сцена выглядит слишком похожей на оригинальный скетч, чтобы быть случайной. При этом игроки шутят, что для большинства зарубежных пользователей этот момент, скорее всего, останется просто странной анимацией без понятного контекста.