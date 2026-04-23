Игроки нашли в Pragmata ссылку на сайт с мемами про Леона и Вескера

Похоже, в 2026 году у Capcom появилась новая традиция: оставлять в своих играх рабочие ссылки на сайты, которые тут же захватывают шустрые игроки. Сначала фанат Half-Life зарегистрировал URL из Resident Evil Requiem, а теперь история повторяется с Pragmata.

Внимательные геймеры обнаружили очередной "сюрприз" во второй крупной локации игры. Когда игроки исследуют 3D копию Нью-Йорка, где небоскребы украшены гигантскими анимированными билбордами, на рекламе "Earth Hidden Gems" есть мелкий бегущий текст внизу: "A Wesker Production com". Несмотря на отсутствие точек, сразу можно понять, что это адрес: aweskerproduction.com

И вот тут начинается самое интересное. Если перейти по ссылке, вас встретит не тизер новой игры и не официальный мерч, а бесконечная галерея безумных мемов с Альбертом Вескером и Леоном Кеннеди. Бесконечный скроллинг абсурда, который почему-то разбавляет обычная фотография Ады Вонг. Внизу страницы мелким шрифтом указано: это фанатский проект, не имеющий отношения к Capcom. Архивы Wayback Machine подтверждают: сайт был зарегистрирован 19 апреля, через несколько дней после релиза Pragmata.

Получается, что ситуация один в один повторяет шутку с Resident Evil Requiem. Неизвестный энтузиаст просто купил домен, указанный в игре, и теперь получает бесплатный трафик от всех любопытных игроков, а заодно и от ошарашенных журналистов.