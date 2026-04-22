Intel выпустила новый драйвер для видеокарт Arc с исправлением вылетов в игре Pragmata

Компания Intel оперативно отреагировала на проблемы с запуском игры Pragmata на своих графических ускорителях. Владельцы видеокарт серии Arc жаловались на вылет приложения при загрузке игрового меню. Для решения этой ошибки программисты выпустили свежий драйвер версии 32.0.101.8735.

Обновление предназначено для дискретных видеокарт линеек Arc A и Arc B, а также для встроенной графики процессоров Core Ultra серий 1, 2 и 3. До выхода этого патча игрокам приходилось использовать 1 обходной путь, который заключался в ручном удалении файлов конфигурации и кэша шейдеров. В официальном описании указано, что устранение вылетов в Pragmata стало 1 заявленным исправлением версии 32.0.101.8735. Известные ошибки в других проектах, включая The Finals, Fortnite и Crimson Desert, пока остаются без исправлений.

Несмотря на трудности на старте продаж новых игр, специалисты Intel продолжают работу над улучшением своего программного обеспечения. Около 7 дней назад компания также устранила проблемы с мерцанием изображения в игре Crimson Desert. Качество драйверов заметно улучшилось с момента выхода самых ранних версий для видеокарт Arc, хотя производителю еще предстоит догнать конкурентов в лице Nvidia и AMD по уровню общей совместимости. Теперь владельцы устройств Intel могут без проблем начать прохождение Pragmata.