Изначально Pragmata задумывалась как игра на двоих, но разработчики решили, что многозадачность гораздо увлекательнее

Студия Capcom на специальном брифинге для прессы раскрыла новые детали о своем загадочном проекте Pragmata. Несмотря на то, что игра построена вокруг дуэта протагонистов, Хью и Дианы, и сочетает в себе шутер от третьего лица и головоломки, разработчики сознательно отказались от режима кооператива в пользу строго одиночного прохождения.

Как пояснили директор игры Чо Йон Хи и продюсеры Наото Ояма и Эдвин Эдсо в совместном интервью для издания Automaton Japan, кооперативный режим мог бы разрушить их первоначальный замысел.

Мы действительно рассматривали идею [двух игроков], однако нашей главной целью было создать уникальный геймплей. В итоге мы с головой ушли в концепцию "многозадачности" - нам показалось невероятно увлекательным, чтобы один человек одновременно занимался и стрельбой, и решением паззлов. Так игра и обрела свою окончательную форму.

Разделение ролей между двумя игроками - где один отвечает за бой, а другой за взлом - по мнению разработчиков, лишило бы геймплей его главной изюминки: многозадачности. По сути, в Pragmata игроку предстоит кооперировать… с самим собой.

Исследование мира построено вокруг концепции сотрудничества Хью и Дианы. Например, Диана может взломать преграду, открыв путь, который Хью затем преодолеет, используя свои двигатели или способность к парению. Или, если локация слишком велика и игрок заблудился, Диана может просканировать область и указать верный маршрут. Их взаимодействие задумано как нечто абсолютно незаменимое.

Что касается сложности, Capcom стремится предложить захватывающий вызов опытным геймерам, но при этом не оставить в стороне казуальную аудиторию. Этого планируется достичь за счет плавного нарастания сложности по мере того, как игрок осваивает гибридные механики "стрельбы-и-взлома". Разработчики пообещали, что ближе к релизу представят более детальный взгляд на баланс игры.

Выход Pragmata запланирован на 2026 год для платформ PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.