Критики не ошиблись: новый хит от Capcom стартовал с большим успехом, покорив Steam и консоли

На рынке дебютировала Pragmata — шутер от третьего лица, представляющий собой новый бренд компании Capcom. Игра вышла на ПК, а также на консолях Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.
Рецензии на игру появились уже несколько дней назад, благодаря чему мы знаем, что Pragmata очень понравилась редакторам отраслевых СМИ (средний рейтинг составляет 87% по данным сайта OpenCritic). Спустя несколько часов после релиза игроки, похоже, соглашаются с этими отзывами.
В Steam игра имеет 96% положительных отзывов. Пока что игроки хвалят качество, интересные игровые механики и очень хорошую оптимизацию.
В свою очередь, в PlayStation Store игра в настоящее время имеет средний рейтинг 4,69/5 звезд.
Pragmata также показала хороший дебют с точки зрения показателей активности. В настоящее время рекорд активности составляет 37 180 игроков, играющих одновременно в Steam. Конечно, следует помнить, что игра дебютировала всего три часа назад. Только завтра можно будет действительно оценить, какой реальной популярностью пользуется эта игра на ПК.
после Crimson Desert - на четвёрочку, но красиво... за полную русскую локализацию отдельный плюс🇷🇺
Учитывая что это новый ИП, то очень даже хорошо. Посмотрим как будет завтра в выходной день