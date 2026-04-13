Лунная станция под контролем ИИ: Capcom показала новый тизер Pragmata

Компания Capcom представила свежий тизер научно-фантастического экшена Pragmata, подогревая интерес к одному из самых загадочных долгостроев издателя. Новый ролик сосредоточен на взаимодействии двух ключевых героев — астронавта Хью и девочки-андроида Дианы, которым предстоит выживать на захваченной лунной станции.
Сюжет игры разворачивается в недалёком будущем, где искусственный интеллект вышел из-под контроля и превратил обслуживающих роботов в смертельно опасные машины. Лунная база, некогда предназначенная для научных и исследовательских миссий, теперь стала изолированной ловушкой, из которой практически невозможно выбраться.
Игрокам предстоит взять под управление Хью — бойца отряда быстрого реагирования, а также Диану, обладающую уникальными возможностями, критически важными для выживания. Их совместное путешествие станет попыткой не только раскрыть причины катастрофы, но и найти путь обратно на Землю.
Capcom подчёркивает, что ключевым элементом Pragmata станет именно синергия персонажей: их взаимодействие, координация действий и использование различных способностей в боевых и исследовательских ситуациях.
Фигня, фул прайс за игру на 10 часов...такое себе, подождем позже скидочку)
Надеюсь моды сразу сделают.
Вот бы Диана Добавили бы конечно ещё управления роботом как в Titanfall было бы стильно.
Гамес лет восемь уже вытуживают. Впрочем, поглядим.