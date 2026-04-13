Лунная станция под контролем ИИ: Capcom показала новый тизер Pragmata

Компания Capcom представила свежий тизер научно-фантастического экшена Pragmata, подогревая интерес к одному из самых загадочных долгостроев издателя. Новый ролик сосредоточен на взаимодействии двух ключевых героев — астронавта Хью и девочки-андроида Дианы, которым предстоит выживать на захваченной лунной станции.

Сюжет игры разворачивается в недалёком будущем, где искусственный интеллект вышел из-под контроля и превратил обслуживающих роботов в смертельно опасные машины. Лунная база, некогда предназначенная для научных и исследовательских миссий, теперь стала изолированной ловушкой, из которой практически невозможно выбраться.

Игрокам предстоит взять под управление Хью — бойца отряда быстрого реагирования, а также Диану, обладающую уникальными возможностями, критически важными для выживания. Их совместное путешествие станет попыткой не только раскрыть причины катастрофы, но и найти путь обратно на Землю.

Capcom подчёркивает, что ключевым элементом Pragmata станет именно синергия персонажей: их взаимодействие, координация действий и использование различных способностей в боевых и исследовательских ситуациях.