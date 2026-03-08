На Amazon зафиксирована продажа фейковых ИИ-гайдов по экшену Pragmata

На торговой площадке Amazon зафиксирована новая схема заработка на геймерах с помощью нейросетей. Пользователи ResetEra обнаружили в продаже сразу несколько «полных прохождений» к экшену Pragmata от Capcom. Главный подвох заключается в том, что релиз игры намечен только на 17 апреля 2026 года, а значит, никаких реальных секретов или тактик прохождения у авторов этих книг быть не может.

При детальном изучении выяснилось, что данные гайды — продукт низкокачественного ИИ. Нейросети просто скомпилировали общедоступную информацию из Википедии и старых трейлеров, упаковав её в обложки, которые даже отдаленно не напоминают визуальный стиль игры. Мошенники явно спешат заработать на предрелизном ажиотаже, предлагая фанатам

абсолютно бесполезные текстовые «пустышки».

Помните: до выхода игры от Capcom ещё больше месяца, так что любые «полные прохождения» сейчас — это чистый фейк. Ситуация стала тревожным звонком для индустрии: ИИ-подделки начинают продаваться раньше, чем выходят оригинальные продукты.