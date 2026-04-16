На видеокартах AMD недоступна трассировка пути в Pragmata, зато доступна FSR 4.1

Пользователи обнаружили, что после Resident Evil Requiem, Pragmata также принудительно отключает опцию трассировки пути для видеокарт AMD. На скриншоте графического меню чётко видно, что опция «Трассировка путей» недоступна (заблокирована).

В описании прямо указано, что эта технология недоступна. Фактически это означает, что графические ускорители AMD вообще не могут включить эту функцию через интерфейс.

Хотя архитектура текущей серии Radeon технически способна обрабатывать трассировку путей, следует отметить, что производительность крайне низкая. Из-за серьёзного снижения производительности разработчики решили аппаратно заблокировать расширенные функции освещения, сделав эту функцию доступной исключительно на чипах NVIDIA. Пользователям других систем придётся играть в игру, используя стандартную растеризацию.

Зато пользователи новейших графических процессоров AMD смогут включить FSR 4.1.