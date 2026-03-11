Не "хардкорная", но продуманная: как создатель аниме "Макросс" помог сделать мир Pragmata правдоподобнее

В преддверии скорого релиза экшена Pragmata, разработчики из Capcom продолжают раскрывать источники своего вдохновения. Оказалось, что для придания убедительности миру, где девочка-андроид сражается бок о бок с солдатом в скафандре, студия пригласила настоящую легенду жанра — Седзи Кавамори, создателя знаменитой мека-франшизы Macross.

В интервью корейскому изданию ThisIsGame геймдиректор проекта Ёнхи Чо и продюсер Наото Ояма рассказали о сложностях работы с научно-фантастическим жанром. Команда столкнулась с достаточно распространённой дилеммой, которую команды хотела бы преодолеть. Классический сложный «sci-fi» часто отпугивает массового игрока переизбытком терминологии и необходимостью понимать сложные законы выдуманной физики. Чтобы не сделать новый бренд перегруженным, было решено пойти по пути доступности.

Если бы мы сделали научно-фантастические элементы слишком сложными, это могло бы привести к потере интереса аудитории. Мы использовали их только как средство создания нужного настроения, а основу истории сосредоточили на [взаимоотношениях] Хью и Дианы.

— объяснил Ёнхи Чо.

В этот момент на помощь пришел Седзи Кавамори, выступивший супервайзером процесса создания лора. Он следил за тем, чтобы несмотря на общий аркадный вектор сюжета, все элементы лунной станции и футуристического окружения выглядели органично и логично в рамках жанра.

Мы пошли в сторону большей доступности, но в то же время устройство нашего научно-фантастического мира проверялось Седзи Кавамори. Поэтому я уверен, что в игре будет множество сцен, которые заставят игроков подумать: "Погодите, они реально добавили это?

— добавил Ояма.

Авторы уточнили, что глубокий лор и технические объяснения в игре присутствуют, но они перенесены в записки и голограммы, чтобы не перегружать основной сюжет. Геймдиректор также отметил, что на него как на автора большое влияние оказали манга «Алита: Боевой ангел» и фильм с Томом Крузом "Обливион" 2013 года.

Увы, милая внешность андроида Дианы уже успела привлечь к себе и «негативное» внимание аудитории. Ранее мы рассказывали о громком скандале, когда Reddit заблокировал сабреддит игры из-за наплыва извращенцев.

Релиз Pragmata на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится уже 17 апреля 2026 года. Владельцам Nintendo Switch 2 придется подождать до 24 апреля.