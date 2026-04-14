Новый трейлер Pragmata исследует связь между Хью и Дианой

Связь между Хью и Дианой лежит в основе нового трейлера Pragmata, выпущенного Capcom. Видео, не случайно, называется «Куда бы ты ни пошел, я буду рядом», и оно подчёркивает отношения между двумя главными героями Pragmata, которые в начале приключения решают остаться вместе и вскоре между ними возникает сильная привязанность.

Хотя маленькая Диана и является андроидом, её поведение действительно соответствует ребёнку, и Хью, соответственно, учится вести себя по-отцовски, поскольку они сталкиваются с одной опасностью за другой.

Pragmata выходит 17 апреля на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.