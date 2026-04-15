Новый трейлер Pragmata знакомит с персонажем удивительно похожим на Диану

Pragmata — это научно-фантастический приключенческий экшен с уникальным уклоном на взлом, и его официальный релиз на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam состоится 17 апреля 2026 года.

В преддверии выхода игры Capcom представила ещё один трейлер, в котором Хью и Диана встречают ещё одного похожего на ребёнка Прагмата по имени Восемь, похожего на Диану.

Хью и Диана должны объединить свои способности, чтобы преодолеть многочисленные угрозы, с которыми они сталкиваются на лунной базе. В бою Диана взламывает вражеские системы, чтобы выявить их слабые места, позволяя Хью целиться из разнообразного арсенала огнестрельного оружия. Это сочетание взлома и стрельбы обеспечивает захватывающий, динамичный и стратегический игровой процесс, где каждое решение определяет исход битвы.