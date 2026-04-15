Новый трейлер Pragmata знакомит с персонажем удивительно похожим на Диану

Pragmata — это научно-фантастический приключенческий экшен с уникальным уклоном на взлом, и его официальный релиз на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam состоится 17 апреля 2026 года.
В преддверии выхода игры Capcom представила ещё один трейлер, в котором Хью и Диана встречают ещё одного похожего на ребёнка Прагмата по имени Восемь, похожего на Диану.
Хью и Диана должны объединить свои способности, чтобы преодолеть многочисленные угрозы, с которыми они сталкиваются на лунной базе. В бою Диана взламывает вражеские системы, чтобы выявить их слабые места, позволяя Хью целиться из разнообразного арсенала огнестрельного оружия. Это сочетание взлома и стрельбы обеспечивает захватывающий, динамичный и стратегический игровой процесс, где каждое решение определяет исход битвы.
Несмотря на то, что гг большую часть времени носит шлем, мне всё равно не нравится, что его сделали пряничным человечком. Вот бы мод на Гагарина или Нила Армстронга))
У меня один вопрос: почему Девчонка без штанов в холодном Космосе? )
Быть может это тоже андроид, из той же партии что и Диана, и их делали похожими по внешности. А так трейлер понравился, с нетерпением жду игру
А у меня другой вопрос: как 8-ая узнала, что Диану зовут Дианой, если её не было рядом, когда гг её так назвал? 0_о Может, знает кто, вопрос? :)