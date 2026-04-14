NVIDIA анонсировала комплект Pragmata с видеокартами GeForce RTX 50 серии

Компания NVIDIA сегодня объявила о том, что новая научно-фантастическая приключенческая игра Pragmata от Capcom будет распространяться в комплекте с новыми видеокартами GeForce RTX 50-й серии «Blackwell», приобретёнными у различных партнеров-производителей, новыми ноутбуками с игровыми видеокартами RTX 50-й серии и готовыми настольными компьютерами с видеокартами RTX 50-й серии.

С технической точки зрения, Pragmata — это новаторская игра, поскольку она первой использует трассировку лучей с помощью нейронного рендеринга для большей визуальной реалистичности. В ней также реализовано масштабирование DLSS 4 и многокадровая генерация. Акция доступна на отдельных рынках, для отдельных брендов и через участвующих розничных продавцов.

Предложение ограничено одним кодом Steam на одного покупателя (при покупке нескольких видеокарт вы не получите несколько ключей). В акции участвуют видеокарты GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 на настольных платформах; а также видеокарты RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 для игровых ноутбуков с дискретными видеокартами. В предложение также могут входить некоторые готовые настольные компьютеры с подходящими видеокартами.