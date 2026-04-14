NVIDIA показала RTX-трейлер Pragmata и представила системные требования для трассировки пути

NVIDIA выпустила RTX-трейлер Pragmata, научно-фантастического экшен-шутера от третьего лица с элементами головоломки, разработанного Capcom, с трассировкой пути и DLSS 4. Игроки смогут пережить приключение Хью и Дианы в беспрецедентной детализации благодаря эксклюзивным для ПК эффектам трассировки пути, ускоренным технологией DLSS Multi Frame Generation, улучшенным технологией DLSS Ray Reconstruction и оптимизированным NVIDIA Reflex, обеспечивающим непревзойдённые возможности ПК.
Компания также представила расширенные системные требования для ПК, уделив внимания трассировке пути.
Минимальные (Path Tracing Minimum)
- Видеокарта: GeForce RTX 5060 Ti
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- ОЗУ: 16 ГБ
- ОС: Windows 11 (64-bit)
- Дополнительно: NVIDIA DLSS 4 и SSD
Рекомендуемые (Path Tracing Recommended)
- Видеокарта: GeForce RTX 5070 Ti
- Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 7700
- ОЗУ: 16 ГБ
- ОС: Windows 11 (64-bit)
- Дополнительно: NVIDIA DLSS 4 и SSD
Ультра (Path Tracing Ultra)
- Видеокарта: GeForce RTX 5080
- Процессор: Intel Core Ultra 7 265K / AMD Ryzen 7 9700X
- ОЗУ: 32 ГБ+
- ОС: Windows 11 (64-bit)
- Дополнительно: NVIDIA DLSS 4 и SSD
Pragmata выйдет 17 апреля на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Прогрев гоев на максимум
Посмотрел минимальную видеокарту и чёт поперхнулся) 5- серия вроде ещё считается новой а уже в минимальные требования входит)
ждем гипервизор в день релиза
Опять четкие отражения, которые игнорируют угол наклона и рельеф поверхности.
Я так понимаю без RTX и теней не будет, очень спорная хрень.