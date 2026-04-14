Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 332 оценки

NVIDIA показала RTX-трейлер Pragmata и представила системные требования для трассировки пути

monk70 monk70

NVIDIA выпустила RTX-трейлер Pragmata, научно-фантастического экшен-шутера от третьего лица с элементами головоломки, разработанного Capcom, с трассировкой пути и DLSS 4. Игроки смогут пережить приключение Хью и Дианы в беспрецедентной детализации благодаря эксклюзивным для ПК эффектам трассировки пути, ускоренным технологией DLSS Multi Frame Generation, улучшенным технологией DLSS Ray Reconstruction и оптимизированным NVIDIA Reflex, обеспечивающим непревзойдённые возможности ПК.

Компания также представила расширенные системные требования для ПК, уделив внимания трассировке пути.

Минимальные (Path Tracing Minimum)

  • Видеокарта: GeForce RTX 5060 Ti
  • Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • ОС: Windows 11 (64-bit)
  • Дополнительно: NVIDIA DLSS 4 и SSD

Рекомендуемые (Path Tracing Recommended)

  • Видеокарта: GeForce RTX 5070 Ti
  • Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 7700
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • ОС: Windows 11 (64-bit)
  • Дополнительно: NVIDIA DLSS 4 и SSD

Ультра (Path Tracing Ultra)

  • Видеокарта: GeForce RTX 5080
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K / AMD Ryzen 7 9700X
  • ОЗУ: 32 ГБ+
  • ОС: Windows 11 (64-bit)
  • Дополнительно: NVIDIA DLSS 4 и SSD

Pragmata выйдет 17 апреля на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

_RedLion_

Прогрев гоев на максимум

16
Odesseet

Посмотрел минимальную видеокарту и чёт поперхнулся) 5- серия вроде ещё считается новой а уже в минимальные требования входит)

10
QAnon

ждем гипервизор в день релиза

5
Kenn1y

Опять четкие отражения, которые игнорируют угол наклона и рельеф поверхности.

3
SatirDog

Я так понимаю без RTX и теней не будет, очень спорная хрень.

3
