NVIDIA раздаёт кастомную GeForce RTX 5090 в стиле PRAGMATA

NVIDIA GeForce проводит розыгрыш кастомной GeForce RTX 5090, оформленной в стиле Pragmata. В посте компании говорится, что пользователи могут принять участие, оставив комментарий «PRAGMATA RTX», что делает эту акцию одной из последних социальных промо-кампаний NVIDIA, посвящённых одной кастомной видеокарте.

Что касается стоимости, минимальный ориентир легко определить. На официальной странице GeForce RTX 5090 указана стартовая цена $1,999, и разыгрывается именно кастомная версия этой видеокарты с тематическим оформлением PRAGMATA.

Как заметил один из комментаторов на X, шансы на победу невелики. Если предположить одного победителя и 5 000 участников, вероятность выигрыша составляет 0,02%. При 10 000 участниках это уже 0,01%, а при 50 000 — около 0,002%. Тем не менее, участникам желают удачи.

NVIDIA также проводит отдельную акцию — бандл PRAGMATA для серии GeForce RTX 50. Согласно официальным условиям, она действует с 14 апреля по 12 мая, а активация возможна до 9 июня. Акция распространяется на отдельные видеокарты RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, а также системы и ноутбуки, приобретённые у авторизованных продавцов.