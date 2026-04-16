NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 596.21 WHQL с поддержкой PRAGMATA

Компания Nvidia выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.21 WHQL. Этот новый драйвер Game Ready обеспечивает наилучшее качество игры для новейших игр, поддерживающих технологию DLSS 4.5, включая PRAGMATA и NTE (Neverness to Everness), а также Windrose, которая поддерживает функции DLSS 4.
Исправленные ошибки
- Arknights: Endfield: в некоторых моментах игры могут наблюдаться рывки [5950402]
Известные ошибки
- [God of War: Ragnarok]: Некоторые текстуры могут периодически мигать белым цветом во время игры. [5856704]
