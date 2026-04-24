Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 504 оценки

Официальный аккаунт Pragmata в соцсети X был взломан Дианой: Capcom устроила веселый маркетинговый троллинг

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт игры Pragmata в соцсети X был "взломан"… самой Дианой. Сперва на странице игры появился загадочный двоичный код, который быстро расшифровали, а через час появился пост с заголовком "Взлом ЗАВЕРШЕН!" и сообщение:

Привет всем, это я, Диана! Я буду постить здесь еще немного! Я так рада узнать про Землю от вас всех. Давайте поиграем вместе, ладно?

К сообщению прикреплен детский рисунок: Диана в своей фирменной синей курточке, с растрепанными светлыми волосами, радостно машет руками. Биография аккаунта тоже сменилась. Конечно, это не настоящий взлом, а тщательно продуманная промо-кампания, однако игроки положительно отнеслись к подобному ходу.

Pragmata - это сюжетный приключенческий экшен от третьего лица, вышедший 17 апреля 2026 года. Игра рассказывает историю выживания и дружбы космонавта Хью и девочка-андроида Дианы в условиях технологического апокалипсиса на Луне. Основная фишка игры - одновременное управление двумя персонажами.

Индустрия
jax baron

вот настоящая диана а не та жалкая подделка

Илья_Казаков_93

Милота!

dmbarar

игра для гомиков

Nur fi Alzalam

Что с атомных японцев взять, радиация это не шутки иногда шизофрения посещает

SOLUS5678

Прикольно придумали.)

