ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 613 оценок

Патч 1.21 для Pragmata устранил проблему низкого разрешения на PS5 Pro

Gruz_ Gruz_

Экшен Pragmata получил значительный прирост качества графики на PS5 Pro с выходом свежего патча 1.21. Разработчики устранили досадную программную ошибку, из-за которой мощная консоль отрисовывала картинку в меньшем разрешении, чем на базовой PS5. Теперь изображение выглядит гораздо чище и соответствует статусу проекта нового поколения.

Ключевым изменением стало повышение внутреннего разрешения с 864p до 1080p. Благодаря этому отражения с трассировкой лучей, геометрия и спецэффекты стали выглядеть значительно резче и детальнее. Технология PSSR от Sony теперь работает с более качественным исходным изображением, что минимизирует визуальные артефакты.

+ ещё 2 картинки

Что касается работы игры, то, согласно отчету портала Digital Foundry, повышение четкости практически не отразилось на плавности геймплея. Pragmata по-прежнему нацелена на стабильные 60 FPS, демонстрируя лишь редкие и незначительные колебания частоты кадров. Данное обновление превратило проект Capcom в один из самых технологичных примеров использования мощностей Pro-версии PS5.

Консоли
13
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
KookyPentheus

Самая бездарная игра за долгие годы, хуже был от них же только Lost Planet и Bionic commando

5
Японка

Бл... игра ху...! Когда уже они перестанут делать свои бл... ячейки питания и подобную хрень.... Сколько бл.. .можно уже.... Раньше на дверях был один замок макс два. Сейчас их стали пихать уже по 6 и 8 на одну дверь... Бегаешь как лох всю игру открываешь калитки эти еба...

5
FR1DRIX

Новость для бояр

4
Рагуль Селюк

с 864p до 1080p. Не ну это другое дело.

4