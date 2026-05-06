Патч 1.21 для Pragmata устранил проблему низкого разрешения на PS5 Pro

Экшен Pragmata получил значительный прирост качества графики на PS5 Pro с выходом свежего патча 1.21. Разработчики устранили досадную программную ошибку, из-за которой мощная консоль отрисовывала картинку в меньшем разрешении, чем на базовой PS5. Теперь изображение выглядит гораздо чище и соответствует статусу проекта нового поколения.
Ключевым изменением стало повышение внутреннего разрешения с 864p до 1080p. Благодаря этому отражения с трассировкой лучей, геометрия и спецэффекты стали выглядеть значительно резче и детальнее. Технология PSSR от Sony теперь работает с более качественным исходным изображением, что минимизирует визуальные артефакты.
Что касается работы игры, то, согласно отчету портала Digital Foundry, повышение четкости практически не отразилось на плавности геймплея. Pragmata по-прежнему нацелена на стабильные 60 FPS, демонстрируя лишь редкие и незначительные колебания частоты кадров. Данное обновление превратило проект Capcom в один из самых технологичных примеров использования мощностей Pro-версии PS5.
