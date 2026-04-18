По данным Digital Foundry, Pragmata на Nintendo Switch 2 превосходит Xbox Series S

Технический анализ последнего хита Capcom, Pragmata, привел к некоторым неожиданным выводам для поклонников технологий. По мнению экспертов из Digital Foundry, версия для Nintendo Switch 2 превосходит порт для Xbox Series S во многих отношениях. Хотя обе платформы предлагают несколько худшую графику, чем мощная PS5, именно японский гибрид лучше справляется с созданием чистого и детализированного изображения.

Это ещё одно доказательство того, что Switch 2 стала законной платформой для самых дорогих AAA-проектов, получив признание разработчиков, которые оптимизируют свои игры для этого конкретного оборудования уже на стадии разработки.

Главное преимущество Switch 2 перед бюджетным Xbox — это качество изображения и уровень детализации. В то время как Xbox Series S испытывает проблемы с низким внутренним разрешением 720p, что приводит к неровным краям, консоль Nintendo обеспечивает гораздо более четкое и ясное изображение.

Кроме того, аналитики отмечают существенные различия в освещении и текстурах: тени на Xbox более шумные и размытые, в то время как версия для Switch 2 предлагает более детализированные локации и более отполированные графические ресурсы, что приводит к лучшему общему эстетическому впечатлению.

Единственный аспект, где консоль Microsoft все ещё лидирует, — это частота кадров. Pragmata работает со стабильными 60 кадрами в секунду на Xbox Series S, в то время как на новой Switch производительность может быть нестабильной, колеблясь между 30 и 60 FPS.

Однако эксперты подчёркивают, что эту проблему относительно легко исправить с помощью обновления, которое может зафиксировать анимацию на уровне 30 кадров в секунду, гарантируя постоянную плавность.