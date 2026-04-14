Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 327 оценок

По мнению Digital Foundry, Pragmata на ПК впечатляет, но не совсем убедительна на видеокартах с 8 ГБ видеопамяти

monk70 monk70

Версия Pragmata для ПК произвела на Digital Foundry отличное впечатление, особенно при игре с включённой трассировкой лучей на самых мощных конфигурациях.

Для технических энтузиастов это одна из самых впечатляющих игр для ПК в этом году, благодаря продвинутому использованию движка RE Engine и режиму трассировки лучей, который в полной мере использует возможности высокопроизводительного оборудования. Даже при более скромных конфигурациях можно добиться отличных результатов без ущерба для производительности, хотя обработка и рендеринг не совсем убедительны на видеокартах с 8 ГБ видеопамяти.

Digital Foundry утверждает, что в отличие от предыдущих игр Capcom, где трассировка лучей в основном улучшала тени и освещение в темных локациях, здесь эта технология используется в больших масштабах: обилие отражающих поверхностей позволяет создавать глобальное освещение и физически точные отражения, которые радикально меняют визуальную составляющую. В лучшем случае изображение приближается к качеству предварительно отрендеренной компьютерной графики, а открытые пространства освещаются чрезвычайно убедительными динамическими источниками света.

Режим трассировки лучей основан на технологии реконструкции лучей NVIDIA: он не идеален, так как может создавать некоторые эффекты «размытия» на определённых поверхностях, но в целом обеспечивает значительный скачок в качестве.

На оборудовании среднего уровня, например, RTX 4060 в паре с Ryzen 5 3600, игра поддерживает производительность выше 50 кадров в секунду в начальных локациях, используя DLSS в сбалансированном и оптимизированном режимах. Наиболее заметные просадки наблюдаются в кат-сценах, где технология волос Дианы, основанная на прядях, наиболее очевидна, но они остаются терпимыми при использовании монитора с VRR. Отключение расширенных эффектов волос и трассировки лучей улучшает производительность, но ухудшает визуальную составляющую игры.

Для Digital Foundry реальная проблема связана с управлением видеопамятью: некоторые рывки, похоже, больше связаны с ограничениями 8 ГБ видеокарты, чем с усилиями Capcom по оптимизации. Отключение теневого кэша может устранить некоторые блокировки, но трудно определить, вызваны ли просадки мощностью видеокарты или недостатком памяти. В меню отображается информация о потреблении видеопамяти, но она не особенно точна, и Capcom, безусловно, могла бы сделать больше, чтобы предложить игрокам больше возможностей для улучшения этого показателя.

