Похоже, что следующей целью voices38 станет Pragmata; DenuvOwO намерены взломать игру гипервизором в день релиза

В сети обнаружили намёк на то, какую следующую игру может взломать voices38. Один из пользователей вспомнил, что когда стало известно о том, что Pragmata будет защищена Denuvo, voices38 недвусмысленно намекнул, что намерен взломать эту игру.
Учитывая то, что взломщик уже разобрал защиту 2026 года в Resident Evil Requiem, он, скорее всего, сможет взломать её и в предстоящей Pragmata. По его словам, сам взлом Resident Evil Requiem занял у него около двух недель, поэтому даже если Pragmata действительно станет его следующей целью, voices38 выпустит взлом, вероятно, не раньше начала мая.
В свою очередь KiriGiri ранее так же заявила, что DenuvOwO намерены взломать Pragmata с помощью гипервизора в день релиза. Однако всё зависит от того, сможет ли Irdeto придумать что-то серьёзное против гипервизора:
Тем не менее, по словам KiriGiri, у DenuvOwO есть несколько взломщиков, которые "предпочитают оставаться в тени, но которые могут помочь разобрать Denuvo и исправить новые проверки". Так что группа не намерена сдаваться перед обещанными ответными мерами от Irdeto. С предыдущими проверками против гипервизора в Crimson Desert взломщики справились всего за несколько часов.
В любом случае, устоять Denuvo, судя по всему, будет не легко.
если будет как с гипервизором то это шляпа а не взлом. Да и вообще что за игра такая где робот бегает с девочкой
Войс разошелся ,ломанул дум новый за пол года,теперь и резик новый за месяц где то, это вам не транс эмперс который на гормонах сума сошел )
Да и ладно, я игру уже предзаказал в стиме. На такую игру и денег не жалко
Жду. Нет, не гипервизор.
Игра выглядит нормально, на моём железе тоже идёт хорошо - можно и сыграть.