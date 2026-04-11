Похоже, что следующей целью voices38 станет Pragmata; DenuvOwO намерены взломать игру гипервизором в день релиза

В сети обнаружили намёк на то, какую следующую игру может взломать voices38. Один из пользователей вспомнил, что когда стало известно о том, что Pragmata будет защищена Denuvo, voices38 недвусмысленно намекнул, что намерен взломать эту игру.

Учитывая то, что взломщик уже разобрал защиту 2026 года в Resident Evil Requiem, он, скорее всего, сможет взломать её и в предстоящей Pragmata. По его словам, сам взлом Resident Evil Requiem занял у него около двух недель, поэтому даже если Pragmata действительно станет его следующей целью, voices38 выпустит взлом, вероятно, не раньше начала мая.

В свою очередь KiriGiri ранее так же заявила, что DenuvOwO намерены взломать Pragmata с помощью гипервизора в день релиза. Однако всё зависит от того, сможет ли Irdeto придумать что-то серьёзное против гипервизора:

Тем не менее, по словам KiriGiri, у DenuvOwO есть несколько взломщиков, которые "предпочитают оставаться в тени, но которые могут помочь разобрать Denuvo и исправить новые проверки". Так что группа не намерена сдаваться перед обещанными ответными мерами от Irdeto. С предыдущими проверками против гипервизора в Crimson Desert взломщики справились всего за несколько часов.

В любом случае, устоять Denuvo, судя по всему, будет не легко.