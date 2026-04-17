Покупатели Pragmata на Linux столкнулись с блокировкой по причине защиты Denuvo

Релиз игры Pragmata омрачился техническими проблемами для пользователей операционных систем Linux и портативных консолей Steam Deck. Легальные покупатели массово сообщают о невозможности запустить приобретенный проект. Причиной является встроенная система защиты Denuvo, которая ограничивает количество активаций копии игры.

Защита имеет строгий лимит в 5 активаций на разных устройствах в течение 24 часов. Проблема заключается в том, что система воспринимает любое изменение версии совместимости Proton, добавление параметров запуска или изменение графических настроек вроде трассировки лучей и масштабирования DLSS как запуск на новом компьютере. После превышения лимита игроки получают системное сообщение: В настоящее время ваша покупка не может быть успешно подтверждена, пожалуйста, подождите 24 часа и повторите попытку.

Многие пользователи пытались подобрать оптимальную версию Proton в день релиза, в результате чего их учетные записи были заблокированы на 24 часа. В отзывах на платформе Steam 1 из игроков отметил, что оформил предзаказ за 3 месяца до выхода, но лишился доступа к игре в результате попыток оптимизировать производительность. Ситуация вызывает недовольство на фоне того, что пираты получили доступ к полной версии проекта за 2 дня до официального выхода благодаря раннему обходу защиты.

Пользователи Windows с устоявшимися конфигурациями сообщают о меньшем количестве проблем. Тем временем владельцам Linux и Steam Deck рекомендуют выбрать 1 стабильную версию Proton и не менять ее для избежания временной блокировки.