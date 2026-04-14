Пользователи в шоке от того, насколько ужасно выглядит Pragmata без PT и считают, что технологию навязывает NVIDIA

Сегодня в сети появились первые технические обзоры предстоящего экшена Pragmata от Capcom.

Как и в случае с Resident Evil Requiem, Path Tracing в Pragmata тоже крайне сильно влияет на визуальную составляющую отражений, теней и лиц персонажей в игре. Пользователи считают, что без включения Path Tracing, крайне прожорливой настройки для GPU, игра буквально выглядит как проект времён PS3 и Xbox 360, даже с RT.

Заметно, что помимо нормальных отражений, игра без PT так же лишилась даже банальных теней от персонажей - то, для чего раньше вообще не требовалась даже обычная трассировка лучей. Игроки обвинили Capcom в лени и отсутствии желания работать над освещением для обычного и RT освещения.

Кроме того, пользователи считают, что Capcom и NVIDIA умышленно навязывают PT для продвижения более дорогих моделей видеокарт:

RT выглядел так хорошо ещё до появления PT, лол.

Неужели RT действительно выглядит настолько размытой? Вообще ничего не видно. Помню, мне казалось, что трассировка лучей выглядит точно так же, как то, что нам сегодня пытаются втюхать с трассировкой путей. Что-то здесь не сходится.

Для получения резких отражений трассировка лучей совершенно не нужна Неужели реконструкция лучей снова заблокирована трассировкой лучей?

В обычном режиме тени такие ужасные, мы вернулись на 15 лет назад.

Мне одному кажется, или раньше трассировка лучей выглядела намного лучше, чем сейчас в некоторых играх, особенно в играх Capcom? Лица без трассировки лучей выглядят как у зомби.