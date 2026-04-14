Пользователи в шоке от того, насколько ужасно выглядит Pragmata без PT и считают, что технологию навязывает NVIDIA

Сегодня в сети появились первые технические обзоры предстоящего экшена Pragmata от Capcom.
Как и в случае с Resident Evil Requiem, Path Tracing в Pragmata тоже крайне сильно влияет на визуальную составляющую отражений, теней и лиц персонажей в игре. Пользователи считают, что без включения Path Tracing, крайне прожорливой настройки для GPU, игра буквально выглядит как проект времён PS3 и Xbox 360, даже с RT.
Заметно, что помимо нормальных отражений, игра без PT так же лишилась даже банальных теней от персонажей - то, для чего раньше вообще не требовалась даже обычная трассировка лучей. Игроки обвинили Capcom в лени и отсутствии желания работать над освещением для обычного и RT освещения.
Кроме того, пользователи считают, что Capcom и NVIDIA умышленно навязывают PT для продвижения более дорогих моделей видеокарт:
RT выглядел так хорошо ещё до появления PT, лол.
Неужели RT действительно выглядит настолько размытой? Вообще ничего не видно. Помню, мне казалось, что трассировка лучей выглядит точно так же, как то, что нам сегодня пытаются втюхать с трассировкой путей. Что-то здесь не сходится.
Для получения резких отражений трассировка лучей совершенно не нужна Неужели реконструкция лучей снова заблокирована трассировкой лучей?
В обычном режиме тени такие ужасные, мы вернулись на 15 лет назад.
Мне одному кажется, или раньше трассировка лучей выглядела намного лучше, чем сейчас в некоторых играх, особенно в играх Capcom? Лица без трассировки лучей выглядят как у зомби.
Я уже год, что на пеге, что на других форумах пишу, что нвидиа с майкрософт и уриной 5 заключили сделку по продвижению своих карточек, видимо и капком теперь сюда входит (учитывая, как они везде пихают денуво, то не удивлён, видать, любят корпоративные сделочки), да и они не первые. Меня "шизом без пруфов" называли. Теперь же стадо начинает САМО догадываться, no way.\
Стаду гойскому теперь осталось 5060 на 8гб купить, чтобы куртка остался доволен и дальше деньги сливал на нейросетки и навязывание своих карточек.
в современных играх есть две настройки: Низкие и Трассировка пути
В тот же Резик играл без Патч Трейсинга, и нормальная графика была. Тут тоже и без него можно играть будет
- А ведь можно сделать нормальное освещение и нормальные отражения без рейтрейсинга?
- Можно, а зачем?
А помните времена, когда для того чтобы в игре были тени и эмбиентная оклюзия, не была необходима трассировка лучей. Дожили, чтоб игра выдавала базовую бля прошлого десятилетия графику, мы обязаны использовать самые передовые технологии на 100% (которые ещё и выдают среднюю графику)